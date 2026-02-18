Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hollanda Krallığı Büyükelçiliği iş birliğinde Hollanda ile Türkiye arasındaki dört yüzyıllık ticari ve kültürel bağları anlatan Ortak Miras Sergisi'nin açılışı, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) yapıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - İki ülke arasındaki tarihi ve güncel bağlantıları farklı öyküler üzerinden ele alan sergide, Delft Mavisi çinilerinden Osmanlı lalelerine, ticari ilişkilerden zor zamanlardaki dayanışma örneklerine kadar pek çok başlık yer alıyor.

Hollanda-Levanten ticaret bağlantısının 400 yıllık geçmişi ışığında hazırlanan içeriklerde, Hollandalıların Levant kıyılarına ilk gelişleri ve bu ilişkilerin yüzyıllar boyunca nasıl geliştiği aktarılıyor.

DEPREMZEDE YÜZLERCE KADININ ELLERİYLE DİKTİĞİ UMUT HALISI GAZİANTEP'TE

Serginin merkezinde, Johannes Vermeer'in ünlü eseri İnci Küpeli Kız'ı betimleyen bir duvar halısı bulunuyor. 'Umut Halısı Projesi' kapsamında hazırlanan eser, 2023 yılında bölgeyi etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yüzden fazla depremzede kadın tarafından elle dikildi.

Vermeer'in ikonik tablosunu yeniden yorumlayan kadınlar, yaşadıkları kayıp ve kederi kolektif bir üretim süreciyle ifade etti.

Duvar halısı daha önce Türkiye ve Avrupa'nın farklı noktalarında sergilendi. Eser, şimdi öyküsünün başladığı bölgeye döndü.

Serginin açılışında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği Müsteşarı Alex Oosterwijk ile Hollanda Krallığı Gaziantep Fahri Konsolosu Bora Tezel, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş dünyasından davetliler programda yer aldı.

BAŞKAN ŞAHİN: İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNDE GAZİANTEP'İN ÜRETİM GÜCÜNÜN ÖNEMİ YÜKSEK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ortak Miras Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep'in tarih boyunca ticaret, kültür ve dayanışmanın merkezi olduğunu belirterek, Hollanda ile Türkiye arasındaki 400 yılı aşkın ilişkinin büyük bir emanet olduğunu söyledi.

Gaziantep'in üretim gücü, ihracat kapasitesi ve girişimci ruhuyla iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Fatma Şahin, 'Bu şehir ipek yolunu kalkınma yoluna çevirmiş, ticareti üretimle birleştirmiştir. Hollanda ile karşılıklı ticaretimiz ve sanayi iş birliğimiz artarak devam ediyor' dedi.

6 Şubat depremlerine de değinen Şahin, afetin ardından Hollanda halkı ve kurumlarının gösterdiği dayanışmayı unutmadıklarını belirterek, arama kurtarma ekiplerinin hızlı şekilde bölgeye ulaştığını ve iki ülke arasındaki dostluğun en zor zamanda ortaya çıktığını dile getirdi.

OOSTERWİJK: TOPLUMLARIMIZ ARASINDA GÜÇLÜ BİR İNSANİ BAĞ OLUŞTU

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği Müsteşarı Alex Oosterwijk, Türkiye ile Hollanda arasındaki 400 yılı aşkın ilişkinin köklü bir geçmişe dayandığını ve bu bağların yalnızca ticaretle sınırlı olmadığını belirterek şunları aktardı:

'Ortak mirasımız 17'nci yüzyılda Levant kıyılarında kurulan ilk Hollanda Konsolosluğu ile başladı, tüccarlar, diplomatlar ve eğitimciler yüzyıllar boyunca ülkelerimizi birbirine bağladı. Bugün Hollanda Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olmaya devam ediyor, Türkiye de Hollanda'nın en önemli ekonomik ortaklarından biri konumunda bulunuyor. Gaziantep ihracat gücü ve girişimci ruhuyla bu ilişkide özel bir yere sahip. Ancak ilişkilerimiz sadece ekonomiden ibaret değil, 1960'lı yıllardan bu yana göçle birlikte toplumlarımız arasında güçlü bir insani bağ oluştu. 6 Şubat 2023 depremlerinde Hollanda'da büyük bir dayanışma ortaya çıktı, arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye ulaştı ve kamuoyu ile kurumlar insani yardım için seferber oldu. Bu sergi, ticaretin ötesinde insanlarımız arasında kurulan dostluğun ve ortak değerlerin bir yansımasıdır.'

Açılış konuşmalarının sonrasında, Başkan Fatma Şahin ve protokol üyeleri kurdele kesim törenine geçti. Ardından sergi alanını gezen protokol üyeleri günün anısına fotoğraf çektirdi.