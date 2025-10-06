Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 'Mimarlık Haftası' kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak başlayan etkinliklerle 'Dayanıklılık için Tasarım' temasına odaklandı. Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, 'Mimarlık, sadece yapı tasarımı değil, nitelikli ve dayanıklı yaşam çevreleri oluşturma sanatıdır' dedi.

BURSA (İGFA) - Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 6 Ekim 2025'te başlayan Dünya Mimarlık Günü ve Mimarlık Haftası'nı yoğun bir programla kutladı.

Etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşuyla start aldı. Hafta boyunca basın açıklaması, Docomomo_tr Sergi Açılışı ve Kokteyli, Bursa İpek Endüstriyel Mirası Gezisi, film gösterimi, ilköğretim öğrencilerinin ağırlanması ve Docomomo_tr paneli düzenlenecek.

Şube Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Şirin Rodoplu Şimşek, Uluslararası Mimarlar Birliği'nin (UIA) 2025 teması 'Dayanıklılık için Tasarım' çerçevesinde, 124 ülkede 1 milyondan fazla mimarın katılımıyla kutlamalar yapıldığını belirtti. Şimşek, 'Mimarlık, yalnızca nitelikli yapı tasarlama sanatı değil, her bireyin hakkı olan sağlıklı, güvenli ve dayanıklı yaşam çevreleri oluşturma sorumluluğudur' dedi.

Yoğun yapılaşma, sosyal-ekonomik krizler, salgınlar, iklim değişikliği ve afetlerin yaşam alanlarını güvencesiz hale getirdiğini vurgulayan Şimşek, 'Doğal ve kültürel değerlerin korunması, sürdürülebilir çevre politikaları ve katılımcı şehircilik ilkeleriyle kentlerimizin planlanması ortak sorumluluğumuzdur' diyerek, mimarların kamu ve toplum yararına nitelikli hizmet sunmasının önemine dikkat çekti.

UIA'nın çağrısıyla, mimarların kriz koşullarında eşitlikçi, sağlıklı ve dayanıklı yapılı çevre üretimine katkı sunması gerektiğini belirten Şirin Rodoplu Şimşek, 'Mimarlar Odası olarak, eşitlikçi, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Meslektaşlarımızın ve toplumumuzun Dünya Mimarlık Günü'nü kutluyoruz' dedi.