Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığıkoordinasyonunda özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin istek, talep ve ihtiyaçlarına tespit edebilmek amacıyla Sosyal Proje Ekibi oluşturuldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda oluşturulan Sosyal Proje Ekibi, 16 ilçede hane hane dolaşarak ihtiyaçları tespit ediyor, dertleri dinliyor ve çözümler üretiyor.

Sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve aile danışmanlarından oluşan ekip, Kocaali ilçesinde başlattığı hane ziyaretlerinde özel gereksinimli bireylerin bulunduğu evlere giderek sosyal yardım ve hizmet ihtiyaçlarını tespit ediyor. Ekipler ayrıca ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek kamu hizmetleri hakkında bilgilendirmeler de yapıyor.

Ziyaretler yalnızca özel gereksinimli bireylerle sınırlı kalmıyor, tüm aile bireyleri sürece dâhil ediliyor. Engelli bir kardeşe sahip sağlıklı çocukların yaşamlarının da etkilendiğini vurgulayan uzmanlar, bu çocuklara psiko-sosyal destek sunuyor. Ayrıca aile içi iletişimi ve dayanışmayı güçlendirecek öneriler de paylaşılıyor.

Uzun süreli yatağa bağımlı özel gereksinimli bireylere bakım veren aile bireyleri de unutulmuyor. Bakımın getirdiği duygusal ve psikososyal yükleri hafifletmek için destek sağlanıyor, sosyal hizmetlerden nasıl faydalanılabileceği konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.