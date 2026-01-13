Kocaeli İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 'Uluslararası Arapça Münazara Yarışmaları'nda ikincilik elde ettiç

ANKARA (İGFA) - Ana dili Arapça olanların da aralarında bulunduğu 45 ülkeden katılımcıların yer aldığı yarışmada imam hatip öğrencileri, ikna gücü yüksek savunmalarıyla dünya ikinciliğini elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre 'Arapça Münazara Yarışmaları'nda Türkiye birincisi olarak Katar'daki uluslararası yarışmaya katılma hakkı elde eden İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Doha'da düzenlenen 'Uluslararası Arapça Münazara Yarışmaları'nda Türkiye'yi temsil etti.

Müsabakaların parlamenter sistemle yürütüldüğü organizasyonda başlıklar yarışmadan 30 dakika önce açıklandı. Öğrenciler, öğretmen yönlendirmesi ve dijital destek olmadan ekip içi istişareyle hazırlanan argümanlarla yarıştı. Kullanılan yöntem, öğrencilerin düşünce çevikliğini ve hitabet yetkinliğini görünür kıldı.

Türkiye'yi temsil eden Sümeyye Bulut, Zeynep Rumeysa Arabacı, Meryem Rabia Şengül ve Zehra Nur Abay'dan oluşan ekip, danışman öğretmen İman Summakieh rehberliğinde güçlü bir performans ortaya koydu.