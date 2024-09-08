Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in seçim taahhütlerinden biri olan ve 13 Temmuz 2024 tarihi itibariyle haftada üç gün olarak hayata geçirdiği 'Körfez Seferleri' yaza veda etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burulaş aracılığıyla şehir içi deniz ulaşımını canlandırmayı hedefleyen ve yaz sezonunda üç gün olarak hayata geçirdiği Mudanya, Tirilye, Gemlik ve Kumla arasında yapılan ‘Körfez seferleri’ yaza veda etti.

458 kişi kapasiteli açık ve kapalı alanı bulunan gezi teknesiyle seferler 6 Eylül Cumartesi günü itibariyle sonlandırıldı.

"Yaza veda ediyoruz" başlığıyla haberi sosyal medya hesabından duyuran Burulaş, "Gemlik Körfezi'nde düzenlediğimiz Mudanya'dan Kumla'ya kadar uzanan Körfez Seferi turlarımız 6 Eylül 2024 tarihi itibari ile sona ermiştir. Gelecek seferlerimizde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.