Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla düzenlediği 'Meydan Kadınların' Dayanışma Pazarı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yerel kalkınmanın ve toplumsal refahın temel taşlarından biri olan kadın girişimciliğini desteklemeyi sürdürüyor.

'Meydan Kadınların' Dayanışma Pazarında 52 stant kurulurken, kadın üreticilerin ürünlerini sergilemesine ve ekonomik kazanç sağlamalarına olanak tanındı. Bursa halkı da el emeği göz nuru ve doğal ürünlerin sergilendiği etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen programa katılan Başkan Vekili Kevser Öztürk stantları ziyaret ederek kadın üreticilerle sohbet etti.

'Meydan Kadınlar' projesinin büyük ilgi görmeye devam ettiğini söyleyen Öztürk, 'Projenin 18'incisi düzenlendi. Etkinliğe katılan dernekler de ziyarete gelen vatandaşlar da organizasyondan oldukça memnun. Her ayın üçüncü pazar günü kurulan stantlarla kadınların üretimleri vatandaşlarla buluşuyor. Bu da dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Önümüzdeki dönemde projeyi bölge bölge yaygınlaştıracağız' dedi.