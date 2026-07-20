Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'de ulaşımı daha güvenli, konforlu ve akıcı hale getirmek amacıyla önemli bir kavşak düzenleme çalışmasını hayata geçiriyor. Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi ile İhsan Peker Caddesi'nin kesişim noktasında başlatılan proje, artan trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra altyapı sorunlarına da kalıcı çözümler sunacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, modern ulaşım altyapısı hedefi doğrultusunda yol yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Kentin önemli trafik akslarından Başiskele Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi ile İhsan Peker Caddesi kesişiminde başlatılan çalışmalarla artan trafik yoğunluğuna kalıcı çözüm sunulurken, sürücüler için daha konforlu ve akıcı bir ulaşım imkânı oluşturuluyor.

TRAFİK YENİDEN DÜZENLENİYOR

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla yoğun araç sirkülasyonunun yaşandığı kavşakta trafik akışı baştan aşağı yeniden şekillendiriliyor.

Proje kapsamında oluşturulacak büyük ölçekli dönel ada sayesinde araç geçişleri daha kontrollü ve düzenli hale getirilecek. Böylece özellikle pik saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YAĞMURSUYU ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

Çalışmalar sadece üstyapı ile sınırlı kalmıyor. Bölgede yağışlı havalarda oluşan su birikintilerini ortadan kaldırmak amacıyla kapsamlı bir yağmursuyu altyapısı kuruluyor.

Yeni hatlar ve modern ızgara sistemleri sayesinde yağmur suyunun hızlı tahliyesi sağlanarak hem sürüş güvenliği artırılacak hem de yolun uzun ömürlü olması sağlanacak.

ZEMİN BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Proje kapsamında ilk etapta yaklaşık 1200 metreküp trimer kazısı yapılarak mevcut asfalt tamamen kaldırıldı. Ardından gerçekleştirilen zemin iyileştirme ve terasman çalışmalarıyla yolun altyapısı güçlendirildi.

Dayanıklılığı artırmak amacıyla 2 bin 700 ton plent miks temel serimi yapılarak üstyapıya sağlam bir zemin hazırlandı.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Kavşakta üstyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlanırken, projede artık son aşamaya geçildi. Bu kapsamda 2 bin 200 ton binder asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Asfaltın ardından yapılacak yol çizgileri ve yönlendirme çalışmalarıyla kavşak modern, güvenli ve konforlu bir görünüme kavuşarak vatandaşların hizmetine sunulacak.