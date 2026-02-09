Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yenilikçi eğitim ve gelişim platformu Bursa Kent Akademisi, çağdaş kent yönetimi anlayışıyla, bireylerin bilgi ve becerilerini artıracak yeni yol haritasını belirledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Eğitim yolculuğunda yeni bir kapı, istihdamda güçlü bir başlangıç' vizyonuyla hayata geçirilen Bursa Kent Akademisi'nin Danışma Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu, BEBKA, BTSO, Bursa Ticaret Borsası, BESOB ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

KENTE DEĞER KATACAK PROJELER

Vatandaşların mesleki yetkinliklerini artıracak eğitim çalışmalarının kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği toplantıda, sektörlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek programlar ve vatandaşların istihdam süreçlerine destek konuları ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş ve önerilerin konuşulduğu toplantıda, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla Bursa'ya değer katacak projelerin hayata geçirilmesi hedeflendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Kent Akademisi ile tüm kursları bir ara toplamayı, sektörlerin ihtiyaç duyduğu iş gücüne yönelik organizasyonlar yapmayı, eğitimler düzenlemeyi ve iş arayanlara da mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Birçok mesleğin ortadan kalktığını ve yeni mesleklerin yaşamın içerisinde yer almaya başladığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa İş Ofisi'ne şu ana kadar 125 bin gencimiz başvurdu. Sektörel anlamda Bursa'da bir değişime de ihtiyaç var. Tekstil sektörü Bursa'yı terk ediyor. Maliyeti düşük ülkelere gidiyor. Katma değeri yüksek ürünlere yönelik Bursa'nın nasıl bir dönüşüm yapması gerektiğini, bu dönüşümde eleman ihtiyacının nasıl çözüleceğini konuşmalıyız. Bursa Kent Akademisi bu noktada önemli misyon üstleniyor. Verilecek eğitimlerle dönüşüm sürecine katkı sağlıyoruz' dedi.

'GENÇLERİMİZİ EĞİTİMLE İŞ GÜCÜNE HAZIRLAMALIYIZ'

İş dünyası, akademisyenler ve kamu kurumlarıyla yapılacak iş birliğiyle kenti kucaklayacak bir yapı oluşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, katma değeri yüksek ürünler konusunda Bursa'nın Türkiye'de öncü olabileceğini dile getirdi. Bu durumun Bursa'nın dünya çapında tanınmasına da katkı sağlayacağını aktaran Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa Kent Akademisi, çok önemli bir sorumluluk üstlenen pozisyona gelecektir. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi buralara yönlendirip, eğitimle iş gücüne hazırlamalıyız' diye konuştu.