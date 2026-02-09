Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılıçarslan Meydanı'ndaki Meydan Evleri'nde hayata geçirilen Velespit Müzesi'ni inceledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da görev yapan basın mensuplarıyla birlikte Kılıçarslan Meydanı'nda yer alan Velespit Müzesi'nde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Altay, Kılıçarslan Meydanı'nı şehrin kalbi olarak tanımlayarak, Meydan Evleri, restoranlar, kafeler, bisiklet temalı butik otel ve Velespit Müzesi ile gençlerin yoğun ilgi göstereceği bir yaşam alanı oluşturduklarını söyledi.

Velespit Müzesi'nin dünya ve Konya bisiklet tarihini anlatan bir zaman tüneli niteliği taşıdığını vurgulayan Başkan Altay, müzede bisikletin tarihinden Konya'daki bisiklet kültürüne, bisiklet sporuna emek veren isimlerden interaktif alanlara kadar birçok bölümün yer aldığını belirtti. Çocukların görerek ve uygulayarak öğrenebileceği alanların da bulunduğunu ifade eden Altay, müzenin Konya'nın son yıllarda milyonlarca ziyaretçi çeken müzecilik anlayışına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Konya'nın bisiklet denince akla gelen şehirlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Altay, Türkiye'nin ilk olimpik velodromunun Konya'da bulunduğunu hatırlattı. Konya Olimpik Velodromu'nun dünya standartlarında bir tesis olduğunu belirten Altay, 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na 30 ülkeden 315 sporcunun katıldığını ve organizasyonda birden fazla dünya rekorunun kırıldığını söyledi.

Konya'nın '2026 Avrupa Bisiklet Başkenti' ünvanını gururla taşıdığını ifade eden Başkan Altay, bu ünvan kapsamında çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Daha önce '2023 Dünya Spor Başkenti' seçilen Konya'nın, spor organizasyonlarında önemli bir şehir itibarı kazandığını vurguladı.

Bisiklet altyapısına da değinen Başkan Altay, Konya'nın 680 kilometre bisiklet yolu ile Türkiye'de en fazla bisiklet yoluna sahip şehir olduğunu kaydetti. Bisiklet tramvayı, bisiklet park alanları ve güvenli ulaşım uygulamalarıyla bisiklet kullanıcıları için örnek bir şehir hedeflediklerini ifade eden Altay, sürücülere bisiklet yollarına park edilmemesi konusunda çağrıda bulundu. 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti kapsamında bisiklet festivalleri ve araç trafiğine kapatılacak özel günler planladıklarını belirten Başkan Altay, Konya'nın bisiklet başkenti kimliğini Türkiye'de ve dünyada daha görünür kılacak etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.