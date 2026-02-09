Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıran ve ekonomik yüklerini hafifleten uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz çamaşırhane hizmetini hayata geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Üniversitesi Kampüsü içerisinde, Kampüs Mutfak'ın hemen yanında hizmet vermeye başlayan öğrenci çamaşırhanesi, üniversite öğrencilerinin hizmetine başladı. Çamaşırhanede çamaşır yıkama ve kurutma hizmetleri tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Hafta içi her gün 08.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet verecek olan öğrenci çamaşırhanesi, 9 Şubat Pazartesi günü itibariyle faaliyete başladı

BAŞVURULAR RANDEVULU SİSTEMLE ALINACAK

Hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler, randevulu sistem ile başvuru yapabilecek. Başvurular, www.sakarya.bel.tradresi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.