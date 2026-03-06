Bursa ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri, ipek üretimini ve ipekçiliğin kültürel mirasını yaşatmak için ortak bir söyleşi programı düzenledi. Programda ipek üretiminin tarihçesi, koza yolculuğu ve geleceğe dair projeler ele alındı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Tarihte ipek ticaretinin başkenti olarak bilinen Bursa'da, 'Türkiye'de İpek Üretimi' başlıklı söyleşi programı düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin katıldığı etkinlikte, ipek böceğinin koza yolculuğu ve ipek üretiminin tarihsel süreci anlatıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye'de ipekçiliğin anavatanının Bursa olduğunu vurguladı.

Başkan Ünlüce, Sarıcakaya ve Mihalgazi bölgelerinde dut çeliği yetiştirme çalışmalarını başlattıklarını ve Koza Birlik iş birliğiyle ipek üretim sürecini baştan sona yeniden hayata geçirdiklerini belirtirken, ipek yorgan üretimi ve kadın kooperatifleri aracılığıyla örnek köy projeleri geliştirdiklerini açıkladı.

İPEK YORGAN VE ÖRNEK KÖY PROJESİ

İpek yorganın özellikle bebekler ve çocuklar için en sağlıklı yorgan türlerinden biri olarak kabul edildiğini söyleyen Başkan Ünlüce, aynı ekibin ipek yorgan üretimini de başardığını söyledi. Eskişehir'de örnek bir köy modeli oluşturma fikrinin de bu süreçte ortaya çıktığını dile getiren Ünlüce, özellikle kadınların ipek yorgan üretimi yapabileceği bir kooperatif modeli hedeflediklerini anlattı. Yapılan incelemeler sonucunda en istekli köyün İğdir Köyü olduğunu gördüklerini belirten Ünlüce, projeyi burada başlattıklarını ifade etti. Köyde altyapıdan üstyapıya, güneş enerjisi panellerinden meydan düzenlemelerine kadar kapsamlı bir dönüşüm planı hazırladıklarını dile getiren Ünlüce, kanalizasyon çalışmalarının başlatıldığını ve kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

'BİZE FİDAN VERİN, YENİDEN ÜRETİME GİRELİM'

KozaBirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık, Türkiye'de ipek üretiminin geçmişte düşmesinin nedenlerinden birinin ucuz ithal koza olduğunu söyledi.

2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek ortak bir çalışma başlattıklarını ifade eden Işık, Sarıcakaya'da belediyeye ait 20 dönümlük alanda dut fidanı üretimi yaptıklarını belirtti. Yaklaşık 7 ay içinde 2-2,5 metreye ulaşan fidanların Türkiye genelinde ücretsiz dağıtıldığını kaydeden Işık, bugün Türkiye'nin 61 ilinde toplam 400 bin dut ağacına ulaşıldığını kaydetti. Üretimin bugün 120-130 ton seviyelerine ulaştığını ifade eden Ramazan Işık, hedeflerinin 200 tona ulaşmak olduğunu belirterek, Türkiye'nin dünyada ipek böceği yumurtası üreten 5 ülkeden biri olduğunu, bu konuda Tarım Bakanlığı'nın desteklerinin de devam edeceğini söyledi.

'BURSA İPEĞİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, Bursa ipeğinin önemine dikkat çekerek, son 15-20 yılda üretimde düşüş yaşandığını ve Çin ipeğinin Bursa ipeği adı altında satılmasının sorun oluşturduğunu dile getirdi. Başkan Bozbey, Nilüfer'de Gümüştepe Mahallesi'nde koza üretimi ve ipek ipliği tanıtım alanı oluşturduklarını ve dut ağaçlarının çoğaltılmasıyla aile işletmelerinin desteklenmesinin ipekçiliğin sürdürülebilirliğini sağlayacağını vurguladı.

Başkan Bozbey, 'Bursa ipeğini gelecek nesillere aktarmalıyız. Bunun için ustalara, çıraklara ve gençlere ihtiyaç var. Bursa'nın ipek konusundaki liderliğini yeniden öne çıkarmak istiyoruz' dedi.

Bursa ve Eskişehir'in bilgi paylaşımı ve ortak projelerle ipekçiliği yeniden canlandırmayı hedeflediği program, ipek kültürünü hem üretim hem de kültürel miras açısından gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir adım olarak değerlendirildi.