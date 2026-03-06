Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncüsü olduğu çalışmalarla Ordu'ya kazandırılan ve vatandaşların kullanımına açılan Kirazlimanı Yaşam Merkezi adından söz ettirmeye devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Büyükşehir Belediyesinin bu alanda hayata geçirdiği en özel çalışmalardan birisi olan Ordu Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında kuruldu.

110 metrekarelik alana kurulan merkezde, üst düzey donanıma sahip masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, 3 boyutlu yazıcı, yazıcı, VR gözlük ve akıllı tahta yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesinin Ordu'ya kazandırdığı bu önemli proje ile gençlere geleceğin mesleklerine yönelik dijital yetkinliklerin kazandırılması amaçlanıyor. Merkezde, yapay zekâ, veri analizi, e ticaret, dijital pazarlama, yazılım, sosyal inovasyon gibi alanlarda eğitimler verilmesi planlanıyor

DİJİTAL GENÇLİK MERKEZİ KAPILARINI AÇTI, KAYITLAR BAŞLADI

Kirazlimanı Yaşam Merkezi'nde bulunan Ordu DİGEM, 18-29 yaş arası gençlerin teknoloji dünyasında başarıya ilk adımı atabilmeleri için ön kayıt başvurularını açtı. DİGEM çatısı altında gençlere yazılım, yapay zekâ, dijital pazarlama, tasarım ve proje destekleriyle kendilerini geliştirmeleri ve dijital mühendisliğe ilk adımı atabilmeleri için yenilikçi bir ortam sunulacak.