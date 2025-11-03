SKY Adventure Race ikinci etap yarışları İnegöl Belediyesi katkılarıyla DOSTUM tesisleri ev sahipliğinde yapıldı. İnegöl'ün eşsiz doğasında 30 farklı şehirden 80 yarışmacı, adrenalini yüksek bir yarışa imza attı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi hafta sonu renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en heyecanlı Adventure Motosiklet Yarışması Sky Adventure Race ikinci etabı, İnegöl Belediyesi destekleriyle Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ev sahipliğinde İnegöl'de gerçekleştirildi.

Zorlu parkurda nefes kesen mücadelelerin yaşandığı Sky Adventure Race ikinci etap yarışmaları İnegöllü motosiklet tutkunlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cumartesi günü DOSTUM tesislerinden yapılan çıkışla sıralama turlarını yapan yarışmacılar, Pazar günü Kıran Yaylası mevkiinde kategorisine göre 4 saati bulan yarışlar gerçekleştirdi. İnegöl'ün eşsiz doğasını keşfetme imkanı da bulan sporcular, sonbaharın renk cümbüşüne motosikletleriyle şahitlik etti.

GÜZEL BİR ETKİNLİK YAPMA FIRSATI BULDUK

Yarışmaların ardından Pazar günü DOSTUM tesislerinde ödül töreni gerçekleştirildi. Burada motosiklet sporcularını temsilen bir konuşma yapan Enduro Motor Sporları Temsilcisi Semih Özdemir, 'Belediye Başkanımıza bizi İnegöl'de misafir ettiği ve bu şartları sağladığı için teşekkür ediyorum. İnegöl'deki kulüp arkadaşlarımız, belediyemiz ve bizler hep birlikte güzel bir etkinliği yapma fırsatı bulduk. Gördüğüm kadarıyla da yüzler gülüyor, güzel bir yarış oldu. Tüm katılımcıları, kazanıp kazanamayan, yarışa cesaret eden herkesi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin farklı illerinde yarışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz' dedi.

İNEGÖL'ÜN DOĞASI ÇOK GÜÇLÜ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl'de güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak; 'Ben bir motor kullanıcısı değilim ama sizleri izledikçe o heyecan bize de geçiyor. İnegöl'ün doğasının çok güçlü olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu doğa içerisinde yapılabilecek tüm organizasyonlarda da başta spor etkinlikleri olmak üzere sizleri buluşturmak istiyoruz. Bugün yapılan organizasyonun da bundan sonra yapılacaklar arasında öncü olmasını arzu ediyorum. Hayırlı olsun. Kazananları tebrik ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Farklı şehirlerden gelen sporcular, İnegöl'ün doğası ve DOSTUM tesislerine hayran kaldıklarını ifade ettiler.