Uzun süredir arandığı tespit edilen hükümlü, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Komutanlık, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.

Yapılan operasyon neticesinde, 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir şahıs Osmangazi ilçesinde yakalandı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı.

