Düzce'de bir kavşakta kısa süre içinde yaşanan ters yön ihlalleri, trafikteki tehlikeyi gözler önüne serdi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Kervan Kavşağı'nda bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, yalnızca 3 dakika içinde 4 aracın ters yönden ilerlediği görüldü.

Görüntülerde, bazı sürücülerin kavşakta oluşan yoğun trafikten kaçmak amacıyla ters yönü kullandığı anlar yer aldı. Söz konusu ihlallerin, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.

Mahalle sakinleri ve yolu kullanan vatandaşlar, bölgede benzer trafik ihlallerinin sıkça yaşandığını ifade ederek, olası kazaların önlenmesi için denetimlerin artırılmasını istedi.

Yetkililerden, kavşakta gerekli önlemlerin alınması talep edildi.