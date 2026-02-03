Bursa'da Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki Kurşun-Çinko-Bakır madeni atık tesisinde yaşanan çevre felaketinin ardından TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, ilgili kurum ve firmadan şeffaf ve detaylı açıklama talep etti.

BURSA (İGFA) - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 27 Ocak 2026'da Meyra Mühendislik Proje ve Madencilik A.Ş.'ye ait Kurşun-Çinko-Bakır Ocağı ve Zenginleştirme Tesisi ile atık depolama alanında meydana gelen çevre felaketinin ardından kapsamlı bir açıklama yaptı. Açıklamada, tesisin çevresel ve halk sağlığı açısından risklerinin belirlenebilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla 19 maddelik soru listesi paylaşıldı.

Soru ve talepler arasında, tesisin atık depolama alanının seçiminde mevsimsel koşullar ve toprak yapısının dikkate alınıp alınmadığı, ÇED raporunda belirtilen önlemlerin uygulanıp uygulanmadığı, baraj çökmesi sonrası toprağa ve suya karışan ağır metal miktarının tespiti ve analizlerin kamuoyu ile paylaşılması yer aldı.

Ayrıca denetim firmalarının görevlerini yerine getirip getirmediği, tesisin atık depolama yöntemi, yeraltı ve yüzey sularına etkilerinin takibi ve alınacak önlemler de gündeme getirildi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, açıklamasında sürecin şeffaf yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi için ilgili kurumlar ve teknik meslek odalarının sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.