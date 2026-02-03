Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün, yaklaşık 300 milyon TL maliyetli 'Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi 4. Reaktör Yapımı ve Bağlantılı Altyapı İşleri' projesi tüm hızıyla devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği yatırımlarla kenti daha temiz, sağlıklı ve çevre dostu bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi'nde kapasite artırımı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KAPASİTE 100 BİN M³/GÜN'E ÇIKIYOR

Yatırım kapsamında, yaklaşık 11 bin metreküp hacminde betonarme biyolojik reaktör ile 2 adet 1.400 metreküp hacminde çamur stabilizasyon havuzu inşa edilecek, ayrıca bağlantılı altyapı ve mekanik ekipman montajı gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tesisin mevcut 75 bin m³/gün olan kapasitesi 100 bin m³/gün'e çıkarılacak. Toplam süresi 360 gün olan projenin Haziran 2026'da tamamlanması öngörülüyor.

YÜZDE 80 İLERLEME SAĞLANDI

Proje kapsamında inşai yapıların yüzde 80'i tamamlanırken, tesiste kurulacak SCADA sistemi için çalışmalar sürdürülüyor. Tesis bünyesindeki yapılar arasındaki bağlantı boruları ile blower ve boru teminleri gerçekleştirilirken, pompalar ve diğer mekanik ekipmanlara yönelik süreçler devam ediyor. Mekanik ekipman montajlarının tamamlanmasının ardından tesisin tam kapasiteyle hizmet vermesi hedefleniyor. Yetkililer, projede yürütülen tüm çalışmaların belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlediğini ve tesisin planlanan sürede tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.