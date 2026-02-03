TÜİK verilerine göre, Ocak ayında yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,17 arttı. Sanayinin 4 ana sektöründeki yıllık değişimlerde su teminindeki artış yüzde 37,21 ile dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayı Yİ-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks bir önceki aya ve bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,67 artarken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 25,39 oldu.

Sanayinin 4 sektöründe yıllık değişimlere göre; madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 32,97 artış, imalat yüzde 27,10 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 25,94 artış, su temini yüzde 37,21 artış oldu.

Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimler ise verilere şöyle yansıdı:

Ara malları yüzde 25,69, dayanıklı tüketim malları yüzde 30,07, dayanıksız tüketim malları yüzde 30,44, enerji yüzde 22,14, sermaye malları yüzde 29,24.

Aylık bazda ise Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yüzde 3,24 artış görüldü.

Sektörlerdeki aylık değişimler ise şöyle gerçekleşti:

Madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2,84, imalat yüzde 3,24, elektrik ve gaz üretimi -yüzde 2,57, su temini yüzde 2,02. Ana sanayi gruplarında ise ara malları yüzde 2,96, dayanıklı tüketim malları yüzde 4,02, dayanıksız tüketim malları yüzde 4,16, enerji -yüzde 1,69 ve sermaye malları yüzde 2,82 artış gösterdi.