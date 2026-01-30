ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin ihracatta tarihi bir başarıya imza attığını açıkladı. 58 ülkeyle 2 milyar doların üzerinde yeni sözleşme imzalanırken, ihracat yapılan ülke sayısı 95'e yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye savunma sanayiinin lokomotif kuruluşlarından ASELSAN, her geçen yıl büyüyen ihracat hacmiyle küresel pazardaki gücünü pekiştiriyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketin hem teknolojik kapasitesini hem de Türkiye'ye duyulan güveni dünyaya taşıdığını vurguladı.

Akyol'un paylaştığı verilere göre ASELSAN, 58 ülke ile 2 milyar doların üzerinde yeni ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu süreçte 16 farklı ürün için ilk kez ihracat sözleşmesi yapılırken, 3 yeni ülke ile de ilk defa ihracat anlaşmasına imza atıldı. Böylece ASELSAN'ın ihracat yaptığı ülke sayısı 95'e yükseldi.

ASELSAN'ın ihracat başarısının yalnızca ürün satışlarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekilen açıklamada; hava savunma sistemleri, radar, elektronik harp, güdümlü mühimmat ve haberleşme teknolojileri gibi doğrudan ihracatların yanı sıra, uçaklar, SİHA'lar, gemiler ve kara platformlarına entegre edilen sistemler aracılığıyla da ihracatın artarak devam edeceği belirtildi.

Ahmet Akyol, ASELSAN'ın küresel ölçekte artan etkisinin, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı açıkça ortaya koyduğunu ifade ederek, yüksek teknolojiye dayalı yerli ve millî çözümlerle Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı.