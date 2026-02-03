Bunlar da ilginizi çekebilir

Fırtına ve kar yağışı uyarısı!

Jandarma, kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eyleme karşı mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Denetimler sırasında, kask takmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78/1-b maddesi uyarınca idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Trafik Jandarması Timleri'nin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden trafik denetimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Trafik Jandarması, KGYS üzerinden yaptığı denetimlerde kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine idari para cezası uyguladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.