Bursa Emniyet Müdürlüğü, gümrük kaçağı araç ve motor kaçakçılığı yapan kişi ve örgütlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. M.I. ve C.A., adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

M.I., S.Y., C.A. ve M.D. isimli şahısların tespit edilmesi üzerine 11 Kasım 2025 tarihinde Bursa, İstanbul, İzmir, Denizli, Burdur, Nevşehir, Erzurum, Şanlıurfa, Bitlis ve Mardin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 19 gümrük kaçağı 'change' araç ve 4 motor bloğu ele geçirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurtdışında kayıtlı araçları turistik kolaylıklarla Türkiye'ye getirip üzerine Türkiye'de kayıtlı araçların şase numaralarını işleyerek piyasaya süren bir şebekeyi çökertti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, yurtdışından getirilen araçları değiştirerek piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi. 19 gümrük kaçağı araç ve 4 motor bloğu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

