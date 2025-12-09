Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 15 yaş ve üzeri çocuklar için düzenlediği 'Teknoloji Bağımlılığı' eğitiminde teknolojinin güvenli kullanımı ve dijital bağımlılık konularında bilgilendirme yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 3Gen Koleji'nde 15 yaş ve üzeri çocuklara yönelik 'Teknoloji Bağımlılığı' konulu eğitim programı düzenledi.

Eğitim, dijital çağda çocukların güvenli, kontrollü ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçladı.

Programda, teknolojinin doğru ve bilinçli kullanımı, dijital dünyanın riskleri, bağımlılığın erken belirtileri ve sağlıklı teknoloji alışkanlıkları üzerine bilgilendirmeler yapıldı. İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin dijital dünyayı güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için bu tür farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.