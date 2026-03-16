MEB, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ülke genelinde yapılacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuzu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Yayımlanan '2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 1. Yazılı Sınavlar (Ülke Geneli Ortak) Kılavuzu'nda ortak yazılı sınavlarda uygulanacak esaslar belli oldu.



9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan 'Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği' doğrultusunda ölçme ve değerlendirme uygulamalarında birliktelik sağlamak amacıyla ülke geneli ortak yazılı sınav uygulamasına geçilmişti.



Bu doğrultuda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ülke genelinde 5 ortak yazılı sınav yapılması planlandı.



Kılavuzda yer alan takvime göre ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan Salı, 6. sınıf matematik dersi için 8 Nisan Çarşamba, 8. sınıf matematik dersi için 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi için 9 Nisan Perşembe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için de 10 Nisan Cuma günü yapılacak.



Ülke genelinde yapılacak sınavlarda her bir ders için 40 dakika süre verilecek. Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.



6. sınıf Türkçe ve 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ülke genelinde ortak olarak yapılacak. 8. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ise okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek.



Sınavlara katılmayan öğrencilerden geçerli mazereti bulunanlar mazeret sınavlarına alınacak. Mazeret sınavları 21 Nisan 2026 Salı günü yapılacak.