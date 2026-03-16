Eğitim Uzmanı Levent Nayki, ara tatilde öğrencilerin tamamen derslerden kopmaması gerektiğini belirterek, günde 60-90 dakikalık kısa tekrarların hem motivasyonu hem akademik ritmi koruduğunu söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Ara tatillerin öğrenciler için yalnızca dinlenme değil aynı zamanda akademik ritmi koruma açısından da önemli bir dönem olduğunu belirten Eğitim Uzmanı Levent Nayki, bu süreçte dengeli bir çalışma programının önemine dikkat çekti. Nayki, ara tatilde öğrencilerin kendilerini yoğun bir ders temposuna sokmalarının doğru olmadığını, ancak tamamen derslerden uzaklaşmanın da okul sürecine dönüşte adaptasyonu zorlaştırabileceğini ifade etti. Bu nedenle en sağlıklı yöntemin kısa ama düzenli bir tekrar programı olduğunu vurguladı.

Günde 60 ila 90 dakika arasında yapılacak çalışmaların öğrencilerin öğrenme ritmini korumaları için yeterli olduğunu belirten Nayki, bu sürede konu tekrarları yapılabileceğini, daha önce yanlış yapılan soruların yeniden analiz edilebileceğini ve kısa deneme testleri çözülebileceğini söyledi. Ara tatildeki çalışmaların amacının yeni konular öğrenmek olmadığını vurgulayan Nayki, 'Bu süreçte hedef yoğun bir çalışma değil, öğrenilen bilgilerin kalıcılığını artırmaktır. Ara tatil öğrenciler için bir nefes alma fırsatıdır ancak akademik ritmin tamamen kaybedilmemesi de önemlidir' dedi.

Özellikle sınav hazırlığı yapan öğrenciler için düzenli tekrarların büyük önem taşıdığını ifade eden Nayki, bu sayede öğrencilerin sınav sürecine daha dengeli ve motive bir şekilde devam edebileceğini belirtti. Başarının uzun soluklu bir süreç olduğunu dile getiren Nayki, 'Başarı bir sprint değil, maratondur. Ara tatiller de bu maratonda öğrencilerin kendilerini yenileyebileceği kısa ama değerli bir mola niteliğindedir' diye konuştu.