Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyunu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılacağı etkinlikte sahnelenecek.

ANKARA (İGFA) - MEB tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda sanatın eğitici ve birleştirici gücünde birleşmek amacıyla Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyunu hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in senaryo ve tarih danışmanlığını yaptığı, İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Bora Severcan'ın üstlendiği eser, 18 Mart'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yaklaşık 500 kişilik bir kadroyla izleyici karşısında olacak. 'Şüheda 1915'in sahneye konulacağı programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Oyunda Türk milletinin en ağır şartlar altında vatanını, bayrağını ve mukaddesatını koruma iradesini kararlılıkla ortaya koyduğu Çanakkale Zaferi'nin destansı hikâyesi konu ediliyor.

Türk Telekom'un destekleriyle hazırlanan oyunda, birçok usta tiyatro sanatçısının yanı sıra Maarif Tiyatrosu, Maarif Orkestraları, Maarif Koroları ve Maarif Halk Dansları Toplulukları'ndaki öğretmenler, sahne önü ve sahne gerisindeki süreçlerin tamamında etkin biçimde görev alacak.