AFAD, Türkiye ve İspanya iş birliğiyle 'Acil Durum ve Afetlerde Hayvanların Korunması ve Refahı - RESQ-ANIMALS Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında afetlerde hayvanların kurtarılması, tahliyesi ve sağlık yönetimi için uluslararası protokoller geliştirilecek.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - AFAD Başkanlığında, Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, afet ve acil durumlarda hayvanlara yönelik müdahale kapasitesini artıracak uluslararası bir proje başlatıldı.

'Acil Durum ve Afetlerde Hayvanların Korunması ve Refahı - RESQ-ANIMALS Projesi', Türkiye ve İspanya ortaklığında yürütülüyor.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 İş Birliği için Ortaklıklar (Erasmus+ KA2) çerçevesinde gerçekleştirilen projede, İspanya'dan arama kurtarma dernekleri, Almanya ve Ukrayna'dan hayvan arama kurtarma konusunda deneyimli itfaiye birlikleri ve Portekiz'den arama kurtarma ekipleri yer alacak.

AFAD'dan alınan bilgiye göre projenin akademik ve eğitim içerikleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Cardinal Herrera University akademisyenleri tarafından hazırlanacak. Türkiye ekipleri deprem ve orman yangınları, İspanyol ekipler sel, Ukrayna ekipleri ise kaos ve savaş ortamlarında edinilen deneyimlerle projeye katkı sağlayacak. RESQ-ANIMALS Projesi ile acil ve afet durumlarında hayvanların yardım, tahliye, kurtarma ve sağlık yönetimine yönelik uluslararası protokoller geliştirilmesi, test edilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AFAD yetkilileri, hayvan arama kurtarma çalışmalarının sadece teknik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda medeniyetin merhamet anlayışının ve yaşam hakkına saygının bir göstergesi olduğunu vurguladı.