Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toroslar Çocuk Kampüsü'nde düzenlenen Mutfak Atölyesi'nde çocuklar, geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfağından lezzetlerle tanışma fırsatı bulurken, sağlıklı beslenmenin de püf noktalarını öğreniyor.

MERSİN (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, çocukların sosyal becerilerini ve gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Toroslar Çocuk Kampüsü, Mutfak Atölyesi ile çocukların mutfak becerilerini geliştiriyor.

Sağlıklı beslenmenin önemini öğrenen çocuklar, aynı zamanda iş birliği yapma, paylaşma ve üretme deneyimi kazanıyor. Her hafta yeni tarifler öğrenen çocuklar, Mutfak Atölyesi'nde bu hafta Ezogelin çorbası ve tam buğday ekmeği yapımını öğrendi.

Toroslar Çocuk Kampüsü'nde aşçı olarak görev yapan Sabiha Başol, atölye çalışmalarının çocukların gelişimine çok yönlü katkı sunduğunu belirterek, 'Toroslar Çocuk Kampüsü olarak; buraya gelen çocuklarımızın hem sağlıklı beslenmelerini amaçlıyor, hem de geleneksel yemeklerle tanışmalarını sağlıyoruz. Yaptığımız etkinliklerde, çocukların iş birliği yapmalarına ve paylaşımcı olmalarına da destek veriyoruz' dedi.