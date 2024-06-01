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27 Mart Dünya Tiyatro Gününde sahneledikleri Turgut Özakman’ın yazdığı, Berrin Kulya Balkanların yönettiği “Ah Şu Gençler” oyunu ile mezuniyetlerini taçlandıran gençler, 31 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da AVP Sahnesinde düzenlenen sertifika töreniyle, mezuniyet coşkusunu yaşadılar.

BURSA (İGFA) - 51 yıllık tarihinde sayısız yıldız yetiştiren, oyunculuk hayatına bu kurslarda başlamış ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli sanatçı Ahmet Uğurlu’nun anısına saygı duruşuyla başlayan “Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursu” nun mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşandı.