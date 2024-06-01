Yaz tatillerinde sık sık başta Bodrum ve Marmaris olmak üzere Güney Ege’yi tercih eden Beyaz TV Beyaz Magazin programı sunucusu Didem Delen; halka destek olmak için Halk Eğitim Merkezinde diksiyon, iletişim ve halkla ilişkiler kursları verecek.Ata SEVGİ / AjansCANKA

İSTANBUL (İGFA) - Bir döneme damga vuran Kanal D’ de yayınlanan “Kısmetse Olur” programında yarışmacı olarak dikkat çeken ve şimdilerde de Beyaz TV’ de yayınlanan “Beyaz Magazin” programının sevilen sunucusu Didem Delen, İstanbul Bostancı Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yılsonu sergisine katıldı, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk’la birlikte kursiyerlere teşekkür plaketleri sundu.

Aynı zamanda serginin sunumunu da yapan ünlü sunucu Didem Delen; yaz tatillerinde genellikle Güney Ege’yi tercih ettiğin dikkat çekerek AjansCANKA’ya verdiği bilgide, “Kadınlarımızın her alanda başarılı olmalarını tanık oluyor ve gurur duyuyoruz. Medya önünde olan sanatçılarımız sunucularımız halka inip, bu tür organizasyonlara destek vermeliler. Önümüzdeki dönemlerde de özellikle Halk Eğitim Merkezi kurslarında diksiyon, iletişim ve halkla ilişkiler kursları vererek, eğitmen desteğivereceğim.” dedi.