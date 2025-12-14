TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin düzenlediği Geleneksel Mimarlar Balosu, meslekte 25 ila 60 yılını dolduran mimarların ödüllendirildiği, yeni üyelere rozet takdim edildiği ve sanat dolu gösterilerle renklendiği bir organizasyonla Royal İmza'da gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 'Geleneksel Mimarlar Balosu' yoğun bir katılımla Royal İmza'da gerçekleşti.

Meslekte 25, 30, 40, 50 ve 60 yılını dolduran mimarlar, Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri tarafından plaketle onurlandırılırken, yeni üyelere rozetleri takıldı. Gecede davetliler, 'Işıltı ve Siyah' temalı kıyafet ve aksesuarlarıyla organizasyona renk kattı.

Baloya; CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, akademik temsilciler, sivil toplum ve meslek odası yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecede açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, 'Odamızı bölgemizde üst düzeyde temsil eden güçlü bir şube konumuna getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mesleki ve kişisel gelişimlere ivme kazandıran etkinliklerimiz, kamu yararını gözeten çalışmalarımızın en önemli göstergesidir' dedi. Şimşek, akademik odalar, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının desteklerinin mesleki faaliyetlerde büyük bir sinerji yarattığını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise mimarların şehirlerin şekillenmesinde sanatsal ve estetik değeri yüksek yapılar ortaya koyduğunu belirterek, 'Mimarlarımızın hayal güçleri ve birikimleriyle hayat bulan yapıları yaşanabilir mekânlar haline getirmek hepimizin görevi olmalı' ifadelerini kullandı. Bozbey ayrıca mesleğinde uzun yıllarını dolduran mimarları tebrik etti.

Konuşmaların ardından, gecede vals gösterisi, plaket ve rozet takdimleri, müzik dinletisi ve dans gösterileri ile devam etti. Organizasyon, 'Geleneksel Mimarlar Balosu' pastasının kesilmesiyle son buldu.