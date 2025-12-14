İpsalalı dedektif Savaş Kurtbaba, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini ve dedektiflik mesleğinin inceliklerini paylaştı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerine farklı bir deneyim sunmak amacıyla İpsalalı ünlü dedektif Savaş Kurtbaba'yı ağırladı. Fakültede gerçekleşen söyleşide Kurtbaba, mesleki tecrübelerini, karşılaştığı ilginç olayları ve dedektiflik mesleğinin detaylarını öğrencilerle paylaştı.

Öğrenciler, etkinlik boyunca merak ettikleri soruları doğrudan Kurtbaba'ya yöneltme fırsatı buldu. Söyleşi, hem bilgilendirici hem de keyifli bir ortamda geçerken, hukuk öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe ev sahipliği yapan fakülte yönetimi ve organizasyonu düzenleyen öğrencilere teşekkür eden Savaş Kurtbaba, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.