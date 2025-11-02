Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 1'incisi düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilk kez YAYKOOP (Yayıncılar Kooperatifi) iş birliğiyle düzenlediği Osmangazi Kitap Fuarı ile okumayı alışkanlıktan öte bir kültüre dönüştürüyor. 'Edebiyatın Kalbi, Osmangazi' sloganıyla Osmangazi Meydanı'nda kapılarını açan fuar 1-9 Kasım tarihlerinde 80'den fazla yayın evi, 156 yayın evi markası, 60 yazarın katılımı ve 40 keyifli söyleşiyle 9 gün boyunca 10:00 ile 20:00 saatleri arasında kitap severlere açık olacak.

Osmangazi Kitap Fuarı açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Akdoğan, YAYKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya, Yazarlar Saygı Öztürk, Tuna Kiremitçi, Sinan Meydan, Nermin Bezmen, Serhan Asker, Ahmet Erdönmez ile belediye başkan yardımcıları ve kitap severler katıldı. Açılışın ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve protokol üyeleri stantlarını tek tek gezdi. Tuna Kiremitçi'nin müzikli söyleşisiyle başlayan fuarda, Saygı Öztürk, Sinan Meydan, Nermin Bezmen, Serhan Asker, söyleşi ve imza günü düzenleyerek okurlarıyla bir araya geldi.

2 Kasım Pazar günü Murat Menteş 'Roman Kanunları', Gaye Boralıoğlu 'Edebiyat ve Hakikat', Çiğdem Toker ile Filiz Gazi 'Bir Türkiye Panaroması',3 Kasım Pazartesi günü Ekrem Hayri Peker de, 'Tarihin Aynasında Bursa' konularına değinecek. 4 Kasım Salı günü Erdem Seçmen 'Kendi Öykülerini Yaz', Melisa Kesmez 'Çiçeklenmeler: Bir Büyüme Hikayesi', Osman Çaklı ve Sadık Güleç 'Yeni Nesil Çeteler: İki Gazeteci Anlatıyor' söyleşileriyle fuarın kültürel zenginliğine katkı sunacak.

Bunun yanı sıra 5 Kasım Çarşamba günü Aylin Balboa ve Barış İnce 'Yeni Nesil Edebiyat', İsmail Güzelsoy 'Okumanın Psikolojisi' konularını aktarırken, Özlem Gürses lösemi haftası nedeniyle LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş'i ağırlayacak. 6 Kasım Perşembe günü Kezban Küçük 'Çocuklar için Anlayarak ve Hızlı Okuma', Moriwaki Yoshinori 'Türkiye ve Deprem Gerçeği', İhsan Eliaçık 'Sosyal İslam', 7 Kasım Cuma günü Şükrü Erbaş 'Şiirin Kaynaklarına Bir Bakış: Ben Annemin Hecesiyim', Latife Tekin 'Sevgili Arsız Ölümden Zamansıza', Mine Söğüt ve Ayşen Şahin 'Özgür Düşünce ve Fikir İşçiliği' temalarında konuşacak.

Söyleşilerden imza günlerine, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede kültürel şölen yaşatacak Osmangazi Kitap Fuarı, 8 Kasım Cumartesi günü Irmak Zileli 'Şimdi Buradaydı ile Roman Üzerinden İçimizdeki Karanlığa Meraklı Bir Bakış', Dr. Meral Saklayan 'Yaşar Kemal Edebiyatı', Emre Kongar 'Devrim Sosyolojisi Açısından Cumhuriyet ve Atatürk', Tarık Tufan 'Edebiyat Hayat, Memat' ve 9 Kasım Pazar günü ise Ezgin Kılıç 'Kitabın Kalbe Yolculuğu', İnci Bakan Kıraç 'Organik Resim Atölyesi', Buket Uzuner 'Türk Edebiyatında 50'nci Yıl' konuşmalarıyla son bulacak.

'CEHALETİ YENMENİN BİR TEK YOLU VAR KİTAP VE EĞİTİM'

Osmangazi Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Şuanda içinde bulunduğumuz hem ülkemizin hem de dünyanın konjonktüre baktığımızda cehaleti yenmenin bir tek yolu var kitap, eğitim ve bu alışkanlıkları küçük yaşlarda kazandırmaktan geçiyor. Kelimelerin gücü bilginin aydınlığı ve edebiyatın birleştirici ruhu bizi daima adil, daha bilinçli ve umutlu dünyaya taşıyarak benliğimize nefes olur. Fuarda 80'den fazla yayın evi 156 yayın evi markası, 60 yazar ve 40 keyifli söyleşiyle 9 gün boyunca birlikte olacağız. Kitap fuarımız hayırlı uğurlu olsun' dedi.