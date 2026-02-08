Bunlar da ilginizi çekebilir

Katılımcılar, Türk savunma sanayisinin yeteneklerini yakından görme imkânı buluyor. Fuarda kurulan temasların, MKE'nin küresel pazardaki görünürlüğünü artıracağı ve savunma alanında stratejik iş birliklerini destekleyeceğini belirtti.

MKE, fuar kapsamında geliştirdiği ileri teknoloji çözümleri tanıtarak, uluslararası iş birliği fırsatlarını güçlendirmeyi ve yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Savunma sanayiinin önde gelen küresel buluşma noktalarından World Defence Show 2026'ya katılan MKE, Suudi Arabistan'da 12 Şubat'a kadar sürecek fuarda yerini aldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defence Show 2026 fuarında ileri teknoloji savunma çözümlerini uluslararası paydaşlarla buluşturuyor.

