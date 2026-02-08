Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defence Show 2026 fuarında ileri teknoloji savunma çözümlerini uluslararası paydaşlarla buluşturuyor.
ANKARA (İGFA) - Savunma sanayiinin önde gelen küresel buluşma noktalarından World Defence Show 2026'ya katılan MKE, Suudi Arabistan'da 12 Şubat'a kadar sürecek fuarda yerini aldı.
MKE, fuar kapsamında geliştirdiği ileri teknoloji çözümleri tanıtarak, uluslararası iş birliği fırsatlarını güçlendirmeyi ve yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyor.
Katılımcılar, Türk savunma sanayisinin yeteneklerini yakından görme imkânı buluyor. Fuarda kurulan temasların, MKE'nin küresel pazardaki görünürlüğünü artıracağı ve savunma alanında stratejik iş birliklerini destekleyeceğini belirtti.