Yarına Şans Ver Derneği (YASAV), sokak hayvanlarına destek amacıyla düzenlediği anlamlı etkinlikte HEPAD Terk Edilmişlerin Pati Bahçesi'ni ziyaret ederek mama bağışı gerçekleştirdi. Dernek üyeleri, yapılan bağışlarla alınan mamaları teslim ederken sevimli dostlarla keyifli anlar geçirdi.

BURSA (İGFA) - YASAV, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyerek HEPAD (Her Eve Pati Derneği) Terk Edilmişlerin Pati Bahçesi'ni ziyaret etti.

'Sevgi Paylaştıkça Artar' anlayışıyla hareket eden YASAV gönüllüleri, daha önce HEPAD'a destek için düzenlenen gece kapsamında topladıkları bağışlarla alınan mamaları minik dostlara ulaştırdı. Etkinlikte, üyeler hem hayvanlarla vakit geçirdi hem de farkındalık yaratan bu anlamlı buluşmanın bir parçası oldu.

'PAYLAŞMANIN EN SAF HALİNİ YAŞIYORUZ'

YASAV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Emire Cantürk Eren anlamlı etkinliğe dair yaptığı açıklamada, 'Yarına Şans Ver Derneği olarak yalnızca insanlara değil, sessiz dostlarımız olan hayvanlara da umut olmayı önemsiyoruz. HEPAD ziyareti, bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri oldu. Gönüllülerimizin özverili katkılarıyla toplanan bağışlarla alınan mamaları teslim ederken, dostlarımızın gözlerindeki sevgi ve güveni görmek hepimize büyük mutluluk verdi. Onlarla vakit geçirmek, doğanın ve yaşamın bir parçası olduklarını yeniden hatırlattı.

YASAV olarak amacımız, toplumda hayvan sevgisini ve farkındalığı artırmak, insanlara birlikte yaşamanın güzelliğini gösterebilmek. Bu tür etkinliklerle hem üyelerimizin gönüllü ruhunu pekiştiriyor hem de yardımlaşmanın, paylaşmanın en saf halini yaşıyoruz. Her canlının yaşama hakkına saygı duyarak çıktığımız bu yolda, daha fazla kişiye dokunmaya ve umut olmaya devam edeceğiz' dedi.