Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bilim Fotoğrafçılığı' atölyesine katılan çocuklar, Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ederek doğaya bilimsel gözle bakma fırsatı buldu.

BURSA (İGFA) - Gelecek nesillere bilimi ve doğayı sevdirmek için birçok etkinliğe imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların doğayı bilimsel bir bakış açısıyla görmeleri amacıyla Bilim Fotoğrafçılığı' düzenledi.

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki etkinlik, öğrencilerin doğal yaşamı ve hayvanları daha yakından tanımasına imkan verdi. Kuşların yaşamları, davranışları ve ekosistemdeki rolleri hakkında bilgilendirilen çocuklar, daha sonra sahaya çıkarak hayvanların davranışlarını gözlemledi. Canlıların kendine özgü davranışları ve fiziksel özelliklerini fotoğraflayan öğrenciler, ardından doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile bir araya geldi.

Bilim fotoğrafçılığının, bilimsel çalışmalar için bir belge niteliği taşıdığının anlatıldığı programda, bilim insanlarının deneyler yoluyla bilgi ürettiği, bilim fotoğrafçılarının ise bu bilgiyi görsel olarak dünyaya aktardığı anlatıldı. Program kapsamında yapılan kara kutu deneyiyle de problem belirleme, tahmin yürütme ve sonuç çıkarma aşamaları takip edilerek çocukların bilimsel düşünme becerileri geliştirildi.