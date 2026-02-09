Ankara'da Keçiören Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet ve veri güvenliği için ISO 9001:2015 ile ISO/IEC 27001:2022 standartlarına uyum sağlamak amacıyla yöneticiler ve personel için iki günlük farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde yönetim süreçleri, siber güvenlik ve kişisel veri koruma konuları işlendi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Entegre Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi' iki gün sürdü.

Eğitimde, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının belediye tarafından uygulanabilirliğinin sağlanması hedeflendi.

Ayrıca, Entegre Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi ile belediye birim müdürleri ve ilgili personelin, entegre yönetim sistemlerinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uygulamasına yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Baştetkikçi ve Eğitmen Abdulkerim Subaşı'nın birim müdürlerine yaptığı sunumda; yönetim süreçlerinin standardizasyonu, karar alma mekanizmalarında kalitenin artırılması ve bilgi güvenliği risklerinin yönetimi konuları ele alındı. Belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimde ise vatandaş odaklı hizmet anlayışı, kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik farkındalığı konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte, Keçiören Belediyesi'nde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uyum sürecinde sona yaklaşıldı.