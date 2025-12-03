Bursa'nın eğitimdeki öncü markası Arena Eğitim Kurumları, Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Anne Baba Okulu' projesinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Ebeveynler Arena Eğitim Kurumları Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyyat Gökçe'nin sunumuyla aile içi roller ve okul-aile ilişkisinin dinamiklerini yeniden keşfetme fırsatı buldu.

BURSA (İGFA) - Değişen dünya düzeninde ebeveynlere rehberlik etmek ve bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan 'Anne Baba Okulu', velilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Ebeveynler, çocuk yetiştirme süreçlerinde karşılaştıkları zorluklara akademik ve bilimsel bir pencereden bakma şansı yakaladı.

Açılışta konuşan Arena Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan, kurum olarak öğrencilerin akademik başarısının yanında, ailenin bütüncül gelişimine de odaklandıklarını vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin ikinci yılında daha tecrübeli olduklarını belirten Arslan, şehir dışından katılan yeni eğitmenler ve eklenen yeni konu başlıklarıyla programı güçlendirdiklerini ifade etti.Eğitimin evde başladığına dikkat çeken Celal Arslan 'Projedeki temel felsefemiz; 'evi değiştirmekti'. İnanıyoruz ki evdeki ortamı dönüştürebilirsek, çocuklarımız hayata daha iyi adapte olur, başarıları artar ve topluma daha hızlı kazandırılırlar. Çünkü eğitim, değişimdir. Geçtiğimiz yılki çalışmaların aileler üzerindeki olumlu yansımalarını ve somut sonuçlarını memnuniyetle gözlemledik. Gelecekte de eğitmen kadromuzla birlikte çok daha kapsamlı projelere imza atacağız.' ifadelerini kullandı.

PROF. DR. FEYYAT GÖKÇE: 'VELİLER ARTIK EĞİTİMİN DOĞRUDAN KATILIMCISI'

Programın ana konuşmacısı Arena Eğitim Kurumları Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyyat Gökçe, 'Aile, Okul ve Eğitim İlişkileri: Roller ve Beklentiler - Özbakım Becerileri' başlıklı kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Gökçe, ailenin sadece duygusal değil, sosyolojik boyutlarını da ele aldığı konuşmasında, modern çağda anne-baba rollerinin köklü bir değişime uğradığına dikkat çekti. Özellikle pandemi sonrası dönemde velilerin eğitimdeki konumunun 'dolaylı katılımcı' olmaktan çıkıp 'doğrudan katılımcı' statüsüne evrildiğini belirten Gökçe, 'Velilerin bu yeni ve aktif role uyum sağlayabilmeleri için belirli pedagojik yeterliliklere ve öğretim stratejilerine hakim olmaları bir gereklilik doğurmuştur. Günümüzde zorunlu hale gelen bu yetkinlik açığını kapatmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Programımızla ebeveyn-çocuk iletişimi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi gibi temel konularda velilerimize rehberlik ediyoruz.' diye konuştu. İnteraktif bir atmosferde gerçekleşen program, velilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

UZMAN İSİMLERLE 10 HAFTALIK EĞİTİM MARATONU SÜRÜYOR

Arena Eğitim Kurumları'nın sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği ve sadece kendi velilerine değil, katılmak isteyen tüm ebeveynlere kapılarını açtığı 'Anne Baba Okulu', 10 hafta boyunca kesintisiz devam edecek.

Alanında uzman akademisyenler ve profesyonellerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim serisinde; dijital çağda ebeveynlik, akran ve siber zorbalıkla mücadele, güvenli bağlanma, sağlıklı beslenme ve etkili iletişim gibi günümüz aile yapısını yakından ilgilendiren kritik başlıklar ele alınıyor. Ebeveynlere, çocuklarının akademik ve sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyecek pratik çözüm önerilerinin sunulduğu program, her hafta yeni konularla düzenlenmeye devam ediyor.