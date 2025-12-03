SOGEP kapsamında yürütülen 'Anadolu'dakiler Selçuklu Ahşap Oyuncakları, Kündekari ve Ahşap Gelin Aynası' projesinde mesleki eğitimlerini tamamlayan 118 kursiyer, Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu.

KONYA (İGFA) - Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından hayata geçirilen; Selçuklu ahşap oyuncakları, kündekari ve ahşap gelin aynası gibi geleneksel ürünlerin yeniden canlandırılmasını amaçlayan proje kapsamındaki eğitimler tamamlandı.

6 hafta süren mobilya alanında mesleki eğitim, e-ticaret ve girişimcilik derslerini başarıyla bitiren 118 kursiyer için Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde sertifika töreni düzenlendi.

Törene; Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rabia Köse Doğan, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfi Hidayetoğlu, KTÜN Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Altın, Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yaşar Kolukısa, akademisyenler, oda yöneticileri, esnaflar ve kursiyerler katıldı.

Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Günbaş, sektörün ara eleman ihtiyacına dikkat çekerek, mesleki eğitim kurslarının yıl boyunca sürdüğünü belirtti. Günbaş, eğitimlerden mezun olan kursiyerlerin sektörde istihdam edildiğini ifade ederek, '2026 yılından itibaren üniversite-sanayi iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bugün sertifika alan öğrencilerimiz, 2026 ara tatilinden sonra eleman ihtiyacı bulunan esnaflarımızın yanında işe başlayacaklar.' dedi.

Protokol üyeleri, kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarını takdim ederken, Başkan Günbaş, yoğun katılımdan dolayı Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal başta olmak üzere tüm destekçilere teşekkür etti.