Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Başkan Bozbey Burada' programı sırasında bir grup tarafından sözlü ve fiziki müdahaleye uğradı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı olayın provokasyon amaçlı olduğunu belirten Başkan Bozbey, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, Bursa'nın huzur ve birliğini koruma vurgusu yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' programı kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştuğu sırada bir grup tarafından sözlü ve fiziki müdahaleye maruz kaldı.

Alınan bilgiye göre olay, Başkan Bozbey'in mahalle sakinleriyle sohbet ettiği sırada bir grubun yaklaşması ve gerginlik yaratmasıyla başladı. Müdahale üzerine güvenlik ekipleri hızla harekete geçti ve Başkan Bozbey'i bölgeden uzaklaştırdı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayda yaralanan olmadı.

Olayın provokasyon amaçlı olduğunu belirten Başkan Bozbey, Bursa'nın huzur ve birliğini koruma vurgusu yaptı.

Gerginliğin ardından kalabalığa seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Sizlerin destekleriyle sahiplenmeleriyle bunlar ayıklanacak. Ne maksatlı olduğunu da çok iyi biliyoruz' dedi. Bursa'nın her bireyini sevdiklerini ve her bireyin huzur, güvenle mutlulukla yarınlara varmalarını istediklerini ifade eden Başkan Bozbey, 'Hizmete ve sizlerle görüşmeye devam edeceğiz. Yapacak çok daha işimiz var. İhtiyaç sahiplerinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar emeklimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki, sizler her türlü güzellikleri hak ediyorsunuz. Onun için çaba ve çalışmaya devam edeceğiz.'diye konuştu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.