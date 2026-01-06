Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ziyaret etti. Görüşmede Bursa genelini kapsayan çalışmalar ve ulaşım projeleri ele alındı.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Bursa ve Yıldırım'a yönelik yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki döneme dair projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Oktay Yılmaz, Bursa'nın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, 'Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i belediyemizde misafir ettik. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Yaptığımız her çalışmada Bursa'yı bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriyor, Yıldırım'ı merkeze alırken kentin tamamına değer katacak adımları önemsiyoruz' dedi.

Görüşmelerde ulaşımın öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirten Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak kuzey ve güneyde planlanan alternatif güzergâhlar ile yakın çevre yolu konusundaki önerilerini paylaştıklarını ifade etti. Kent trafiğini rahatlatacak, uygulanabilir projelerde sorumluluk almaya hazır olduklarını vurgulayan Yılmaz, iş birliği mesajı verdi. Başkan Yılmaz, 'Bursa'mız ve Yıldırım'ımız için iş birliği, ortak akıl ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' sözleriyle açıklamasını tamamladı.