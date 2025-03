Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Programda birlik mesajları veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman ve her koşulda yanlarında olduklarını dile getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, şehit aileleri, gaziler, gazi yakınları, dernek ve vakıfların başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

İftar öncesinde şehit ailelerini, gazileri ve gazi ailelerini masalarında ziyaret ederek sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, talep ve önerilerini dinledi.

Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem ve Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit Ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına da yardımlaşma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da şehit ailelerini, gazileri ve gazi yakınlarını aynı sofrada buluşturan Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür ederek Ramazan ayının hayırlı olmasını dilediler.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin emanetleri olan aileleri, kahraman gaziler ve onların yakınlarıyla iftar sofrasında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman ve her koşulda yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin yanında olduğumuzu ve sorunlarınızı çözme noktasında her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle kahraman şehit ve gazilerimizi ayrıca anıyorum. Şehitlerimize duyduğumuz özlem hiç dinmeyecektir. Onların hatırasını daima yaşatacağız. Ruhları şad olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun” dedi.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, iftar sofralarında şehit aileleri ve gazi yakınlarını buluşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ederek, dayanışma ve paylaşmanın ayı olan Ramazan ayının barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, kendilerini şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya getiren Başkan Mustafa Bozbey’e ve ekibine teşekkür etti.

Programın sonunda Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından dernek ve vakıf yöneticilerine günün anısına plaket takdim edildi.