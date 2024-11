‘Güçlü bir toplumun temeli eğitimdir’ felsefesiyle Bursa Yuvam’dan BUSMEK’e kadar eğitimin her alanında önemli katkılar sunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kutlama yemeğinde buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Yuvam, BUSMEK ve YKS kurslarında görevli öğretmenler, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 24 Kasım Öğretmenler Günü yemeğinde buluştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Altunsoy, Mehmet Emin Direkçi ve Mehmet Yıldız, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız ve BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız da bu özel günde öğretmenleri yalnız bırakmadı.

Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının mini bir konser verdiği gecede, öğretmenler keyifli bir gün geçirdi.

Bursa ve Türkiye için önemli bir mesleği icra eden öğretmenlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Başkan Bozbey, “BUSMEK kurslarında ve Bursa Yuvam Çocuk Merkezlerinde verdiğiniz emek, yalnızca eğitim değil, aynı zamanda toplumumuza kattığınız büyük bir değerdir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, sizlerle birlikte aynı büyük ailenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir toplumun temeli eğitimdir. Eğitim, sevgiyle, sabırla, kalplere dokunarak bireylerin potansiyellerini keşfetmesine rehberlik etmektir. Sizler, yalnızca bilgi değil, umut ve güven de veren insanlarsınız. Buradaki sıcak aile ortamında bir kez daha görüyorum ki, sizin gibi özverili eğitimcilerle Bursa’mızın ve çocuklarımızın geleceği emin ellerdedir” dedi.

Belediyecilik anlayışlarında her zaman eğitime öncelik verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirten Başkan Bozbey, “BUSMEK kurslarında yeni fırsatlar oluşturmak, Bursa Yuvam Çocuk Merkezlerinde çocuklarımızın daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmak, en önemli hedeflerimizden biri olmaya devam edecek. Sizlerin daha iyi koşullarda, daha mutlu bir şekilde çalışmanız için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerin önemini şu sözlerle ifade etmiştir, ‘Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir’. Bugün sizlerin eseri olan gençler, bu ülkenin en büyük umudu ve güvencesidir. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. Hepinizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum” diye konuştu.