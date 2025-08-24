Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 2024-2025 Futbol Müsabakaları Kupa Töreni'nde şampiyon 106 kulübe kupaları teslim edildi. Törende amatör kulüpleri ve sporun her branşını desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, sporla büyüyen gençlerimizin omuzlarında yükselecek" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 Futbol Müsabakaları Kupa Töreni'ne Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Osmangazi Salonu ev sahipliği yaptı.

10 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız ve Onursal Başkanı Ayhan Barışıcı, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, kulüplerin yöneticileri ve sporcular katıldı.

"FUTBOL EVRENSEL BİR DİLDİR"

Bursa’da her branştaki spor faaliyetlerini önemsediklerini ve desteklediklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Sporun birleştirici gücü ve futbolun mücadeleci ruhu ile dolu, heyecan verici bir 2024-2025 sezonunu geride bıraktık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman sporun ve sporcunun yanında olmayı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Futbol, hiçbir zaman sadece futbol değildir. O aynı zamanda insanları bir araya getiren dostluğu ve dayanışmayı büyüten evrensel bir dildir. Futbol; hayatın içindeki mücadelelerin, sevinçlerin ve umutların sahadaki yansımasıdır” dedi.

10 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilen kupa töreninde toplam 106 şampiyon kulübe ödüllerini vermenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Bozbey, sporun her branşını ve amatör kulüpleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "İşte bu anlayışla Büyükşehir Belediyesi olarak 250'den fazla amatör futbol kulübümüzün 2025-2026 sezonu lig katılım ücretlerini karşıladık. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, sporla büyüyen gençlerimizin omuzlarında yükselecek" dedi.

Başkan Bozbey, amatör Ligde ter döken, her yaştan tüm sporculara, Bursa ve spora kattıkları değer için teşekkür ederken, törene katılan kulüp yöneticileri de desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında şampiyon 106 kulübe kupaları takdim edildi.