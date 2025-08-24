24-25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Millet Bahçesinde düzenlenecek Etnospor Sakarya Günleri, geçmişin izlerini bugüne taşıyan renkli etkinliklerle vatandaşlarla buluşacak. Üç gün sürecek etkinlikleri açılışı bugün günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Sakarya Kültür Sanat Festivali, geleneksel sporlarla dolu üç günlük bir kültür şölenine ev sahipliği yapacak.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN KÖKLÜ SPORLARI

24-25-26 Ağustos tarihleri arasından düzenlenecek Etnospor Sakarya Günleri, Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Türk kültürünün köklü sporlarını gün yüzüne çıkararak her yaştan katılımcıya unutulmaz bir deneyim sunacak etkinliklerin ilk günü saat 14.00’da başlayacak.

Açılış gününde Sakaryalılar, geleneksel oyunların yanı sıra okçuluk ve ok savaşları gibi gösterileri izleme fırsatı bulacak. Ayrıca atlı cirit, mas güreşi ve çömlek oyunu gibi ata sporları da etkinlik programında yer alacak.Etkinliğin ikinci gününde ise günün heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Özellikle çocuklar ve gençler için kurulan oyun alanları sayesinde ziyaretçiler geleneksel eğlenceleri birebir deneyimleyebilecek.

Etnospor Sakarya Günleri, son gününde de aynı enerjiyle devam edecek. Son gün etkinliklerinde okçuluk ve atlı cirit gösterileri büyük ilgi görecek. Gün boyunca düzenlenecek çeşitli geleneksel oyunlar ve yarışmalar, festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

Geçmişin izlerini bugünün ritmiyle buluşturan Etnospor Sakarya Günleri için Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamayla tüm vatandaşları Millet Bahçesi’ne davet etti.