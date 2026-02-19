Great Place To Work® Türkiye'nin Best Workplaces for Well-being™ 2026 listesi ve içgörü raporu, çalışan esenliğinin sadece bir ayrıcalık değil, iş yerinde aidiyet ve bağlılığın merkezi olduğunu ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Great Place To Work® Türkiye'nin 200 binden fazla çalışanın verilerini analiz ettiği Best Workplaces for Well-being™ 2026 listesi ve raporu yayımlandı. Araştırma, çalışanların kendilerini 'korunmuş' ve psikolojik olarak güvende hissettiği iş yerlerinin, aidiyet ve bağlılık açısından diğerlerine kıyasla çok daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Rapora göre, listede yer alan şirketlerde çalışanların yüzde 79'u duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı bir iş ortamına sahip olduğunu belirtirken, liste dışı şirketlerde bu oran yalnızca yüzde 43. Sessiz istifa riski ise yüzde 18'lik bir çalışan grubunda gözlemleniyor; fiziksel olarak iş yerinde bulunmalarına rağmen zihinsel ve duygusal olarak uzaklaşan bu grup, ekip bağlarını da doğrudan etkiliyor.

Liderliğin rolü de kritik. Çalışanların kendilerini değerli bir insan olarak gördüğü ve söz ile eylemin uyumlu olduğu ortamlarda well-being kök salıyor. Listeye giren şirketlerde çalışanların yüzde 87'si yöneticilerinin kendilerini değerli gördüğünü belirtirken, liste dışı şirketlerde bu oran yüzde 54'te kalıyor.

Rapor, iyi olma halinin kağıt üzerindeki politikalarla değil, kurum kültürü ve lider bakışıyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyarak, well-being'in bir 'yük' değil, bilinçli bir yönetim sanatı olduğunu vurguluyor.