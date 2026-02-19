Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Hanife Hatun Camii yanında kurulan etkinlik çadırını ziyaret eden Beşikdüzü Merkez İlkokulu ve Hızırbey Ülkü İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde stantları gezerek çeşitli etkinliklere katıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Trabzon'da Ramazan Paylaşınca Güzel' mottosuyla düzenlenen Ramazan etkinlikleri, ilk günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Pazarkapı'daki Hanife Hatun Camii yanında kurulan etkinlik çadırında, her yaş grubuna hitap eden zengin içerikli programlar gerçekleştirilecek.

Ramazan'ın ilk gününde etkinlik alanını ziyaret eden Beşikdüzü Merkez İlkokulu ve Hızırbey Ülkü İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde çadır içerisindeki stantları gezerek çeşitli etkinliklere katıldı.

Öğrenciler, Ramazan iklimini dolu dolu yaşarken hem eğlendi hem de öğrendi. Program kapsamında geçmişten günümüze uzanan geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri, dini içerikli yarışmalar ve yüz boyama etkinlikleri çocukların büyük ilgisini çekti.

Ramazan Sokağı'nda kurulan stantlarda yer alan el sanatları ürünleri, hat eserleri ve dini motifli çalışmaları öğrenciler ilgiyle inceledi.

RAMAZAN BİLİNCİ GÜÇLENİYOR

Çocuklara Ramazan ayını sevdirmek, manevi içeriği hakkında bilinç kazandırmak, sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve geleneksel Ramazan kültürünü yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen programların yanı sıra yarından itibaren bütün ilçelerde 'Tekne orucu' etkinlikleri de yapılacak.

DOLU DOLU ETKİNLİK PROGRAMI

Ramazan Sokağı'nda hafta içi her gün 10.00-15.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 13.00-16.00 saatleri arasında çocuklara ve ailelere yönelik atölye ve gösteriler düzenlenecek. Ayrıca her akşam 19.00-20.00 saatleri arasında çocuklara özel programlar gerçekleştirilecek.