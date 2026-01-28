Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balık Halinde yaptığı denetimde, avlanması yasak olan asgari boyun altındaki 150 kilogram tekir balığına el koydu.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım AŞ iş birliğiyle Balık Halinde gerçekleştirdiği gece denetiminde 15 nakil aracı ve mezat alanını kontrol etti.

Yapılan kontroller sırasında, avlanması yasak olan ve asgari boyun altında olan 150 kilogram tekir balığı tespit edilerek el konuldu.

Yetkililer, bu tür denetimlerin su ürünlerinin sürdürülebilirliği ve avlanma kurallarının uygulanması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.