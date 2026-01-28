Vakıflar Genel Müdürlüğü, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Ilgaz Dağı'nda yüzlerce kilo saman ve arpa bıraktı.

ANKARA (İGFA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü, kış şartlarının ağırlaştığı bölgelerde yaban hayatını desteklemek amacıyla Ilgaz Dağı'nda yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında dağın farklı noktalarına yüzlerce kilo saman ve arpa bırakıldı.

Vakıf geleneğinin merhamet ve sorumluluk anlayışıyla yürütülen proje, doğaya karşı duyulan özenin somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Genel Müdürlük, bu anlamlı çalışmaya katkı sunan tüm kurum, paydaş ve gönüllülere teşekkürlerini iletti.