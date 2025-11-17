BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplumda ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında önemli bir etkinliğe imza attı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Bursa Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde eğitim gören 4-6 yaş arasındaki 3.237 çocuğa diş sağlığı konusunda uygulamalı eğitim verildi. Diş hekimleri eşliğinde doğru diş fırçalama tekniklerinin eğlenceli bir şekilde anlatıldığı etkinlikte, çocuklara diş bakım kitleri dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de Gürsu'daki Kurtuluş Bursa Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezi'ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla birlikte uzman hekimlerin doğru fırçalama tekniklerini dinleyen Başkan Mustafa Bozbey, etkinliğin sonunda miniklere diş fırçası ve diş macunu hediye etti.