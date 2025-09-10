Bursa'da Yıldırım Belediyesi Yavuzselim Mahallesi’nde 4 bin 500 metrekarelik alana kapalı Pazar yeri ve gençlik merkezi kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesini daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir kente dönüştürmek için; ulaşımdan altyapıya kadar her alanda geliştirdiği projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarını da sürdürüyor.

2019 yılından bu yana; Piremir, Güllük-Mimarsinan, Millet ve Bağlaraltı Pazar alanlarını hizmete açan Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim Mahallesi’ne de Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi kazandırmak için çalışmalara başladı. Yıkılan pazar alanının bulunduğu arazide,4 bin 572 metrekare taban alanı üzerine, toplam 8 bin 891 metrekare inşaat alanına sahip olacak yapı, zemin üstü bir kat olarak inşa edilecek.

Temel çalışmalarının devam ettiği Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi’nin; zeminin katında 234 tezgâhın bulunacağı pazar alanı, otopark, lavabolar ve mescit, birinci katında ise 160 kişilik kütüphane, bilgisayar salonu ve kafeterya yer alacak.

ALTI PAZAR ÜSTÜ KÜTÜPHANE

Yıldırım’ı her açıdan daha sağlıklı bir kente dönüştürmek için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Günlük yaşamın bir parçası olan pazar alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan modern mekânlara taşıyoruz. Sokak aralarında kurulan, iklim şartlarına karşı elverişsiz olan pazar yerlerinin yerine modern kapalı pazar yerleri inşa ediyoruz. Yine ömrünü tamamlayan, ihtiyaçlara cevap veremeyen kapalı Pazar alanlarını da yeniliyor ve daha kapsamlı, çok amaçlı yapılara dönüştürüyoruz. Yavuzselim Mahallemizde bulunan kapalı Pazar alanı da artık ihtiyaçlara cevap veremiyordu. Bünyesinde; pazar alanı, otopark, sosyal donatılar, kütüphane, bilgisayar salonu ve kafeteryası ile bir gençlik merkezi olan tesisi bölgemize kazandırmış olacağız. Şimdiden kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize ve pazarcı esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.